Отец пытался сбежать из Екатеринбурга, чтобы не платить 2 миллиона рублей по алиментам

Житель Асбестовского района пытался сбежать из города, чтобы не выплачивать долг по алиментам в более чем 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Как показала проверка, мужчина вообще не оказывал материальной помощи дочери, в ее воспитании не участвовал, не имел постоянного заработка и по месту жительства не проживал. Из-за накопленного долга был объявлен в исполнительный розыск, после чего и решил сбежать. Задержать 39-летнего уральца удалось уже на вокзале.

"В ходе разыскных мероприятий должник обнаружен на территории вокзала г. Екатеринбурга. Гражданин пояснил, что уволился с работы, приехал из Асбеста в Екатеринбург и "запьянстовал" с друзьями", - рассказали в пресс-службе.

Судебным приставом-исполнителем должника привлекли к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание дете1". Если он и дальше продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уголовное наказание по ст. 157 УК РФ.