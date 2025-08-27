В Хабаровском крае мужчину унесло в открытое море в бочке из-под солярки

В Хабаровском крае мужчину унесло на бочке из-под солярки в Охотское море.

Вместе еще с двумя людьми пропавший пытался переехать на "КамАЗе" в брод устье реки Тыл, впадающей в море. В какой-то момент автомобиль заглох, он находился в зоне сильного прилива, вода поднялась. Двое других мужчин успели выбраться и добраться до берега, а третий на 200-литровой бочке из-под горюче-смазочных материалов уплыл в море.

Сейчас МЧС организовало поисково-спасательную операцию, мужчину ищут с берега и с вертолета Ми-8 над водой.