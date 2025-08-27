Тюменцев попросили не пугаться громких звуков из-за антитеррористических учений в школе

Тюменцев попросили не пугаться экстренных служб на территории школы № 95 по ул. Ставропольская, 137 в микрорайоне Плеханово, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В инфоцентре объясняют интерес экстренных служб к школе всероссийскими антитеррористическими учениями. Они состоятся 28 августа во всех регионах России. В инфоцентре пояснили, что учения будут проведены во всех школах. Однако в школе №95 пройдут учения с практическим задействованием сил и средств. Начало учений запланировано на 12.00.

"Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам и громким звукам в районе проведения учений. В мероприятии примут участие сотрудники экстренных служб, представители исполнительных органов Тюменской области", - говорится в сообщении.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов во время XII Общероссийского родительского собрания отметил, что мероприятия пройдут два дня — 28 и 29 августа. По его словам, была проведена проверка всех школ, детских садов и колледжей на соответствие требованиям.

"Система образования готова к учебному году", - подчеркнул министр.