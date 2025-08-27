На Украине заявили о дроновом полуокружении Херсона

Оккупационные украинские власти Херсонской области признали главную трассу в Херсон, которая идет из Николаева, опасной и ввели ограничения движения. Херсону грозит воздушная блокада. Об этом заявил боевик и экс-депутат Рады Игорь Луценко.

Это произошло после удара FPV-дрона по прокурорской машине, хотя они были и раньше. Глава военной администрации Херсона Александр Прокудин призывал украинцев не выбирать для поездок маршрут по трассе Херсон - Николаев из-за угрозы атаки дронов. Как пишет Луценко, единственной альтернативой для снабжения города остается только дорога, которая находится в 8 км от главной трассы.

"Выводы несложно сделать самостоятельно, последствия прогнозировать – тоже. Дороги на десятки километров вглубь либо уже есть, либо скоро будут непроездными", - пишет Луценко, указывая на постоянно увеличивающуюся дальность ударов дронов (уже до 20-30 км).

"Основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении", – заявил боевик.

На прошлой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ готовятся покидать Херсон и устанавливают на выездах из города антидроновые сети.

"Хотят обеспечить себе безопасный отход", - написал Сальдо.



