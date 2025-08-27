Осуществившая взрывы на "Северных потоках" группа состояла из семи человек

В диверсионную группу, совершившую теракты на газопроводах "Северный поток", входили семь человек, включая координатора операции — гражданина Украины Сергея Кузнецова, говорится в Европейском ордере на арест, пишет РИА Новости.

Кузнецову поручили координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

Напомним, Кузнецов был арестован в Италии по запросу ФРГ. Его задержали, когда он прибыл на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке карабинеры узнали после его регистрации в гостинице.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу.