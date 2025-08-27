Суд изменил меру пресечения экс-адвокату Певчеву из Екатеринбурга, обвиняемому в мошенничестве

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения бывшему адвокату Владимиру Певчеву, обвиняемому в "Покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, следователь настаивал на продлении домашнего ареста, однако судья посчитал, что меру пресечения стоит изменить на запрет определенных действий. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что вместе с Певчевм задержали и Андрея Жукова, который только недавно получил лицензию адвоката, а до этого работал следователем 4-го следственного управления Главного следственного управления СКР в Екатеринбурге. Как ранее Накануне.RU сообщал источник, обвинения связано с делом бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга - Анастасии Чернецкой.

По некоторым данным, адвокаты якобы обещали смягчить последствия для фигурантов дела, передав взятку экс-начальнику экономической полиции региона Андрею Дьякову и главе налоговой службы региона Сергею Логинову. Также источник сообщил, что экс-глава УАТ Максим Пузанков, фигурирующий в этом деле, пользовался услугами Певчева и Жукова.