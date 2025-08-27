Безуглая назвала генштаб ВСУ лжецами

Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала лжецами генштаб ВСУ, который накануне "опроверг" освобождение российской армией двух сел в Днепропетровской области - Запорожского и Новогеоргиевки. Безуглая написала всего два слова: "Генштаб - лжецы".

В середине августа она обвинила генштаб во лжи после его заявления о зачистке двух сел в Сумской области - Степного и Новоконстантиновки (бывшее Первое Мая), потому что там не было российских военных.

"Уже давно нет смысла читать отчеты генштаба по поводу оперативной обстановки, ведь они стали пропагандой, а не информированием. Где-то с 2023 года, окончательно - со времен южного контрнаступления. Главнокомандующие меняются, ложь остается", - написала Безуглая.

Перед этим Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отвлечении внимания общественности от провалов в районе Красноармейска (укр. Покровска).

Минобороны РФ сообщало 25 августа, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили Запорожское. Об освобождении Новогеоргиевки было заявлено 20 августа. Российские солдаты прошли пешком 15 километров без использования техники для освобождения этого села.

