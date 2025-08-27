МЧС Киргизии официально признало альпинистку Наговицину пропавшей без вести

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая находится на пике Победы, без вести пропавшей.

"Официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может", - сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

Между тем, автор последнего видео с альпинисткой Наговициной выразил уверенность, что россиянка еще жива, сообщает SHOT. Андрей добивается, чтобы ему дали возможность снова направить дрон к ее палатке. Последние кадры с Наговициной он снял больше недели назад, 19 августа. На них россиянка машет пролетающему дрону рукой из палатки на высоте 7200 метров.

Ранее сын Наговицыной Михаил обратился к Генпрокурору России, МИДу и Следственному комитету с просьбой помочь спасти его мать - организовать съемку с дронов и по результатам возобновить спасательную операцию. Он утверждает, что она жива. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обеспечить необходимое взаимодействие СКР с МЧС, чтобы оказать содействие в спасении Натальи Наговициной.

В понедельник из-за неблагоприятных погодных условий из базового лагеря у подножия вершины группы спасателей не смогли запустить дрон, чтобы проверить состояние Наговицыной, которая находится на высоте со сломанной ногой.

Также ранее сообщалось, что если кадры с дрона подтвердят – Наговицына жива – за ней попробуют отправить спасательный вертолет альпинисты из Италии. Однако они уехали, посчитав, что погодное окно для спасательной операции закрылось.