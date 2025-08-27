В Краснотурьинске 19-летний водитель насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

В Краснотурьинске под колесами "Лада Гранта" погиб 12-летний велосипедист. Трагедия произошла накануне - 26 августа, вблизи дома 75 по ул. Свободы, передает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

За рулем автомобиля был 19-летний парень, чей стаж вождения составляет год. По предварительным данным, он двигался по дороге с односторонним движением, но при совершении опережения попутного автомобиля, допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались по левому краю дороги в попутном направлении.

12-летний мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель прошел освидетельствования, которое доказало, что на момент аварии он был трезв.

Госавтоинспекторы установили, что погибший - житель Краснотурьинска. С ним был его 14-летний друг, который совершенно не пострадал и после осмотра медиками был отпущен домой.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов, а в особенности тех, чей водительский стаж невелик, к строгому соблюдению Правил дорожного движения и предельной бдительности. Напоминаем, что в условиях недостаточной и ограниченной видимости следует быть предельно осторожными, двигаться с безопасной скоростью, исключив опасные маневры. Родителям настоятельно рекомендуем усилить контроль за передвижением несовершеннолетних на велосипедах и разъяснить им правила безопасного поведения на дороге. Особое внимание следует уделить соблюдению главы 24 Правил дорожного движения Российской Федерации, который разрешает движение велосипедистов только по правому краю проезжей части и при условии, что им есть 14 лет.