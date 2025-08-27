На Среднем Урале задержали педофила из Ангарска

На Среднем Урале задержан педофил. Он приехал из другого региона.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, днем 21 августа в правоохранительные органы поступил сигнал, что на лестничной площадке дома по улице Стачек в Екатеринбурге неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2015 года рождения. Подозреваемый был задержан "по горячим следам". Суд заключил фигуранта под стражу.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый, уроженец города Ангарска Иркутской области, ранее судим за кражи и официально нигде не работал.

"Задержан он был сотрудниками уголовного розыска полиции по имеющимся приметам на улице в городе Верхняя Пышма. При задержании его оперативниками он не стал отпираться в содеянном. Собранные по данному факту материалы сыщики передали нашим коллегам из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело. Педофилу грозит до 20 лет лишения свободы.