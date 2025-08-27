Онемевшего от деменции Брюса Уиллиса перевезли в отдельный дом

Актёр Брюс Уиллис, страдающий от деменции, будет теперь жить в отдельном доме. Из-за болезни он лишился речи, в новом жилище подле "крепкого орешка" всё время будут врачи.

"У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и ... мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому", - приводит РИА Новости выдержку из интервью NBC супруги артиста Эммы Хемминг.

Актёр чуть-чуть узнает свою семью. По словам Хеминг, она и остальные родственники всё ещё видят "слабые отголоски" прежнего Уиллиса.

В 2023 г. стало известно, что Уиллис страдает лобно-височной деменцией (ЛВД). Об этом сообщила его семья.

"Сегодня нет лекарств от этой болезни, но мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы", - говорится в заявлении семьи.

Родственники надеялись, что состояние актёра привлечет не только таблоиды, но и внимание общественности и учёных, которые займутся изучением этой неизлечимой пока болезни.