Американская Exxon может вернуться на российский рынок

Нефтегазовая компания ExxonMobil из США рассматривает возможность возвращения на рынок России.

По данным The Wall Street Journal, ExxonMobil обсудил возможность возвращения к масштабному сахалинскому проекту, если Вашингтон и Москва дадут добро в рамках мирного урегулирования вокруг Украины. Руководители компании обратились к правительству США за поддержкой в случае возвращения компании в РФ. Издание пишет, что гендиректор Даррен Вудс в последние недели обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом возможное возобновление деятельности Exxon в России.

Ранее стало известно, что часть иностранных брендов, которые покинули Россию, должны будут пройти проверку правоохранительных органов при возвращении в страну. Кроме того, Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго смогут предлагать и устанавливать свои дополнительные требования к компаниям, а затем применять их на практике после одобрения правительства