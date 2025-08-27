В РФ хотят отказаться от индексации маткапитала на первенца

В России могут направить всю будущую индексацию материнского капитала на выплаты за второго и последующих детей.

Это позволит сократить разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тыс. руб.) и второго ребенка (222 тыс.). Такую инициативу предложили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Там считают, что существующее соотношение не стимулирует рождаемости. Первого ребенка семьи заводят в любом случае, а финансовые стимулы лишь ускоряют эту меру. При этом материальная поддержка чаще становится решающим фактором при появлении следующих детей, сообщают "Известия".

Ранее в России с целью роста рождаемости предложили резко увеличить декретные. В настоящее время родитель получает пособие в размере 40% от своего среднего заработка.