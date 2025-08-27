"Почта России" приостановила прием отправлений в США

"Почта России" приостановила прием отправлений в США.

Это произошло с 26 августа и связано с пошлинами. На корреспонденцию ограничения не распространяются.

В компании указали, что указом правительства США об отмене льгот de minimis для почтовых отправлений для всех стран с 29 августа приостанавливается действие беспошлинного режима и вводятся ввозные пошлины на почтовые отправления, которые содержат товары.

Процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока неясна, потому все авиаперевозчики перестали доставлять почтовые отправления с товарными вложениями в США. "Почта России" не может осуществлять авиадоставку по этому маршруту, в связи с чем прием таких отправлений приостанавливается, указала "Почта России", сообщает ТАСС.