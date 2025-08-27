Трамп: США могут ввести санкции против Украины

Вашингтон может ввести санкции не только против Москвы, но и Киева в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в настоящее время рассматривает только экономические меры. Глава государства при этом отметил, что "не хочет Третьей мировой".

Американский лидер указал, что президент Украины Владимир Зеленский "тоже не является невиновным" в том, что явного движения к миру не видно, повторив недавнюю фразу о том, что "для танго нужны двое". Также он отметил, что готов к экономической войне и с Россией, но не хотел бы этого.

Ранее президент США сообщил, что начал поиск места для встречи лидеров России и Украины. По завершении встреч с Зеленским и европейскими лидерами он позвонил Владимиру Путину. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили по телефону идею возможного повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах. По его словам, лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины.