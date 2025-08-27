Евгений Солнцев выразил признательность бизнес-сообществу за вклад в экономическое развитие области

Накануне стало известно, что по итогам 2024 года Оренбургская область заняло 15 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного регионального климата.

"Это не предел наших возможностей. Лично для себя я ставлю задачу повысить инвестпривлекательность Оренбуржья. Будем создавать новые предприятия, приглашать в регион инвесторов, развивать промышленный и сельскохозяйственный потенциал. На мой взгляд он недооценён. Несмотря на сложности и внешнее давление, многие отрасли двигаются вперед. В Оренбуржье выполняется поставленная Президентом задача – сделать экономику России более технологичной", - прокомментировал результаты рейтинга глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

Важно отметить, что в регионе активно поддерживают бизнес-сообщество и внимательно относятся к предпринимателям области. Так, ежегодно проводится конкурс "Лидер экономики". Конкурс проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей на основе методики, разработанной Экспертным институтом РСПП и Министерством экономического развития РФ.

Накануне в Правительства Оренбургской области прошла юбилейная 25 торжественная церемония награждения призеров областного конкурса хозяйствующих субъектов и муниципальных образований «Лидер экономики». В этом году в нем участвовали 179 номинантов по 13 номинациям. Победителями признаны 59 участников, которым вручили знак победителя и Благодарственное письмо Временно исполняющего обязанности Губернатора Оренбургской области.

Среди лидеров конкурсов такие крупные предприятия региона, как «Уральская Сталь», «Газпром добыча Оренбург», «Оренбургские минералы».

Лучшим региональным банком признан Коммерческий банк «ОРЕНБУРГ». Победитель в номинации «Лучший федеральный банк» - Оренбургское отделение №8623 Публичного акционерного общества «Сбербанк».

В числе «Лучших муниципальных образований» - город Бузулук, город Орск, Сорочинский муниципальный округ и другие.

Определение лидеров проходило на основе комплексной оценки по экономическим и социальным показателям деятельности. Также учитывался вклад в решение общественно значимых задач на примере конкретных корпоративных программ.

Председатель жюри конкурса, спикер законодательного Собрания региона Сергей Грачев отметил в ходе церемонии награждения, что предприятия региона активно участвуют в конкурсе из года в год.

Также были вручены медали, почетные грамоты, благодарности Российского союза промышленников и предпринимателей в связи с 25-летием Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей. Диплом Международной академии авторов научных открытий и изобретений и Почетная Серебряная медаль Петра Капицы – выдающегося русского физика-лауреата Нобелевской премии вручен Президенту Общества с ограниченной ответственностью «Экобиос» Марку Цинбергу и Президенту Совета Союза «ТПП Оренбургской области» Александру Куниловскому.

Обществу «Экобиос» вручено свидетельство на открытие Международной академии авторов научных открытий и изобретений и Российской академии естественных наук.