27 Августа 2025
Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев выразил признательность бизнес-сообществу за вклад в экономическое развитие области

Накануне стало известно, что по итогам 2024 года Оренбургская область заняло 15 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного регионального климата.

"Это не предел наших возможностей. Лично для себя я ставлю задачу повысить инвестпривлекательность Оренбуржья. Будем создавать новые предприятия, приглашать в регион инвесторов, развивать промышленный и сельскохозяйственный потенциал. На мой взгляд он недооценён. Несмотря на сложности и внешнее давление, многие отрасли двигаются вперед. В Оренбуржье выполняется поставленная Президентом задача – сделать экономику России более технологичной", - прокомментировал результаты рейтинга глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Важно отметить, что в регионе активно поддерживают бизнес-сообщество и внимательно относятся к предпринимателям области. Так, ежегодно проводится конкурс "Лидер экономики". Конкурс проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей на основе методики, разработанной Экспертным институтом РСПП и Министерством экономического развития РФ.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Накануне в Правительства Оренбургской области прошла юбилейная 25 торжественная церемония награждения призеров областного конкурса хозяйствующих субъектов и муниципальных образований «Лидер экономики». В этом году в нем участвовали 179 номинантов по 13 номинациям. Победителями признаны 59 участников, которым вручили знак победителя и Благодарственное письмо Временно исполняющего обязанности Губернатора Оренбургской области.

Среди лидеров конкурсов такие крупные предприятия региона, как «Уральская Сталь», «Газпром добыча Оренбург», «Оренбургские минералы».

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Лучшим региональным банком признан Коммерческий банк «ОРЕНБУРГ». Победитель в номинации «Лучший федеральный банк» - Оренбургское отделение №8623 Публичного акционерного общества «Сбербанк».

В числе «Лучших муниципальных образований» - город Бузулук, город Орск, Сорочинский муниципальный округ и другие.

Определение лидеров проходило на основе комплексной оценки по экономическим и социальным показателям деятельности. Также учитывался вклад в решение общественно значимых задач на примере конкретных корпоративных программ.

Председатель жюри конкурса, спикер законодательного Собрания региона Сергей Грачев отметил в ходе церемонии награждения, что предприятия региона активно участвуют в конкурсе из года в год.

Также были вручены медали, почетные грамоты, благодарности Российского союза промышленников и предпринимателей в связи с 25-летием Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей. Диплом Международной академии авторов научных открытий и изобретений и Почетная Серебряная медаль Петра Капицы – выдающегося русского физика-лауреата Нобелевской премии вручен Президенту Общества с ограниченной ответственностью «Экобиос» Марку Цинбергу и Президенту Совета Союза «ТПП Оренбургской области» Александру Куниловскому.

Обществу «Экобиос» вручено свидетельство на открытие Международной академии авторов научных открытий и изобретений и Российской академии естественных наук.

Теги: евгений солнцев, лидер экономики, инвестиционный рейтинг оренбужья


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

