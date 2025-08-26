В Екатеринбурге в новом учебном году школьным питанием будут охвачены 210 тысяч детей

Директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова рассказала членам Совета Общественной палаты о готовности образовательных организаций к новому учебному году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, расширенное выездное заседание прошло на площадке школы № 314 во вторник, 26 августа.

Председатель Общественной палаты Яков Силин подчеркнул, что традиционно важным вопросом является подготовка учебно-материальной базы системы образования города Екатеринбурга к новому учебному году.

Инна Гумбатова сообщила, что 167 школ прошли оценку готовности и приняты к новому учебному году. В наступающем году здания двух школ выведены на капитальный ремонт. Так, ученики школы № 69 (Верх-Исетский район) временно будут обучатся на базе школ МАОУ СОШ № 1 имени С.С. Алексеева, МАОУ гимназии № 2, МАОУ СОШ № 121.

Образовательный процесс для обучающихся школы № 52 (улица Бисертская, 6 "б") Чкаловского района организован в основном здании (улица Бисертская, 30).

1 сентября после капитального ремонта свои двери откроют МАОУ СОШ № 87 в Чкаловском районе и МАОУ СОШ № 72 в Орджоникидзевском районе.

Все образовательные учреждения имеют актуализированные паспорта безопасности и оснащены охраной, тревожными кнопками, системами контроля и видеонаблюдения, пожарными сигнализациями и первичными средствами пожаротушения, отметила Инна Гумбатова.

В этом учебном году питание для 210 тысяч обучающихся будет готовиться на договорной основе 14 предприятиями общественного питания. На данный период охват горячим питанием школьников составляет 97,2%. Также организовано питание для всех групп детей с особенностями питания.

Также особое внимание уделяется вопросам организации подвоза обучающихся к общеобразовательным организациям. В настоящее время в 6 школах, расположенных в отдаленных территориях, имеется 12 школьных автобусов, оснащенных всем необходимым оборудованием. В этом году для перевозки первоклассников из микрорайона Солнечный в школу № 55 также закуплен автобус.

"Мероприятия по подготовке образовательных организаций к началу учебного года выполнены, учреждения готовы. Мы очень рады, что все школьники, в том числе 21 тысяча первоклассников, 1 сентября в этот день придут в школы, и все условия для них будут созданы", – сказала в завершении Инна Гумбатова.