На Украине парням в возрасте до 22 лет разрешили уезжать за границу

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о том, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы.

"Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идёт обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей", - написала премьер-министр в своём telegram-канале.

Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления, уточнила политик.