Умер бывший губернатор Новгородской области Прусак

Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак. По словам и.о. главы Новгородской области Александра Дронова, Прусак возглавлял регион в очень непростые годы.

"Его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии. Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины. Больше всего он ценил доверие и уважение людей", - написал Дронов в своём telegram-канале.

Прусак родился 23 февраля 1960 г. в Ивано-Франковской области УССР. Губернатором Новгородской области был в 1996-2007 гг.