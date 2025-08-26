Во время спортивного "ЗОбега" в Екатеринбурге четыре автобуса изменят схему движения

31 августа на время проведения спортивно-массового мероприятия "ЗОбег" сразу четыре автобуса будут курсировать по измененному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Забег пройдет с 07.00 до 13.00 в это время

автобус № 56 "7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон" будет сокращен до остановки Птицефабрика;

автобус № 65 "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово" будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский;

№ 66 "Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово" в направлении от остановки «станция Кольцово» будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский;

№ 44 будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт. Из схемы движения исключаются остановки микрорайона Новокольцовский, а также "13-й км", "14-й км", "15-й км" и "Октябрьская", вводятся остановки "Сад Авиатор-5", "Сады" и "Сад Рябинушка".

Также, во время мероприятия движение всех видов транспорта будет ограничено на нескольких участках.

по ЭКСПО-бульвару, от улицы Универсиады до Новосинарского бульвара;

по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара;

по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до улицы Варшавская;

по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара.

Организаторы забега просят жителей и гостей уральской столицы отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С последним поможет информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.