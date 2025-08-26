Система образования ЛНР интегрирована в российскую

Система образования Луганский Народной Республики интегрирована в аналогичную российскую систему. Об этом на совещании учебно-педагогического округа республики, в котором приняло более 700 человек, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Федеральные и региональные власти уделяют большое внимание созданию условий для комфортной и эффективной работы педагогов, развитию кадрового потенциала и повышению престижа профессии педагога.

"На региональном уровне мы планируем повышать престижность педагогического труда, в том числе обеспечивать повышение заработной платы, и результаты вы увидите уже в этом году", - цитирует ТАСС Пасечника.