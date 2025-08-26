В мессенджере Max у телефонных номеров будет репутация

В VK заявили, что в мессенджере Max будет реализована система репутации номера, с которого звонят пользователю. Функция будет реализована при помощи технологии Kaspersky Who Calls "Лаборатории Касперского", сообщили разработчики.

"Интеграция технологий Kaspersky Who Calls в МАХ предоставит пользователям информацию о репутации номера, категории организации и её названии при коммуникации в мессенджере. <…> В рамках совместного проекта компании также проводят анализ номеров, зарегистрированных в MAX для противодействия попыткам мошенничества в мессенджере", - говорится в сообщении VK.

По данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года доля пользователей в России, которые столкнулись с "классическими" звонками с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, составила 57%.