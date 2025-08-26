На Урале экс-директора МУП "Теплосеть" обвинили в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве

На Среднем Урале против бывшего директора муниципального предприятия возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что МУП ЖКХ "Теплосеть" в Туринском районе на праве безвозмездного пользования ведет деятельность на полигоне по складированию твердых бытовых отходов.

"С января 2019 по декабрь 2023 года руководитель предприятия в ходе эксплуатации полигона по складированию твердых бытовых отходов заключал мнимые договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание транспортных услуг для размещения отходов. При этом фактически работы не выполнялись, а денежные средства выводились с предприятия в пользу руководителя", - заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, общий размер ущерба предприятию составил более 3,7 млн рублей. В отношении теперь уже бывшего директора МУП ЖКХ "Теплосеть" возбуждены уголовные дела по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере".

Проводится расследование.