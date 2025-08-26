Осужденный экс-генерал Попов не хочет уходить на СВО рядовым

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный по делу о мошенничестве, не видит себя в зоне боевых действий в качестве рядового. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

"Попов высказывал свою позицию, что если ехать на СВО — то надо восстановить свои права в полном объеме, — сказал Буйновский Daily Storm. — То есть реабилитироваться, а уж потом ехать воевать".

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Попов был признан судом виновным в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Бывший военачальник вины в мошенничестве не признал.

В июле стало известно, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил Попова орденом "За заслуги перед Запорожской областью" за участие в отражении контрнаступления ВСУ в 2023 году.