В Якутии сельские школы переводят на дистант из-за отсутствия учителей

Из-за нехватки учителей в трех районах Якутии запускают пилотный проект "Сетевой учитель" по дистанционному "обучению" школьников физике, химии и биологии. Об этом заявила министр образования и науки республики Нюргуна Соколова.

В 15 школах Сунтарского, Усть-Алданского, Олекминского улусов нет учителей физики, химии и биологии для учеников 7-9-х классов. Поэтому уроки будут организованы в рамках школьного расписания с применением дистанционных технологий на базе цифрового онлайн-сервиса "Мультибук". Предполагается применение электронных учебников, видеоматериалов и т.п. Кто будет модерировать проведение таких "уроков", не сообщается.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил региональным Минобрнауки и Мининноваций уже в следующем году перейти к максимальному охвату малокомплектных школ проектом "Сетевой учитель".

Школы все чаще заменяют учителей дистанционными уроками на экране. При этом процент вакансий в отчетах снижается, пишет учитель Михаил Богданов. Об этой беде говорят все эксперты: власти будут постепенно заменять учителей экраном, параллельно заявляя, что ничто не может заменить учителя.

"Не оставляет предчувствие, что этот пилот - будущее сельского школьного образования. И пойдет "Сетевой учитель" по регионам, заменяя педагогов в сельских школах", - пишет доктор технических наук профессор Евгений Белый.

Обращает на себя внимание, учителей каких предметов не хватает: физика, химия и биология. Это естественно-научный цикл. Школьники из якутских сел лишены возможности обучаться у живых учителей. Видимо, в селах Якутии их уже не осталось. И если учителей по этим предметам в школах нет до 9 класса, то нет их и в 10-11-х классах. Старшеклассники не могут получить хорошего естественно-научного образования и поступить в вуз на эти направления. На днях замминистра образования Якутии Степан Степанов заявил, что в республике тысяча только вакансий для учителей, то есть наблюдается острая нехватка педагогических кадров.