В Москве программист осуждён за финансирование ВСУ

Московский городской суд вынес приговор программисту Сергею Ирину.

Он осуждён за госизмену. В феврале 2022 г. Ирин перевёл $500 на счёт фонда, который собирает средства для закупки вооружения, боеприпасов, обмундирования и экипировки для подразделений ВСУ.

Приговор – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строгого режима, со штрафом в размере более 5 млн руб., с ограничением свободы на полтора года, сообщает Генеральная прокуратура России.