БПЛА, атаковавшие Петербург и Ленобласть, могли использовать воздушное пространство Эстонии

Эстония могла предоставить свое воздушное пространство для атаки дронов ВСУ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, на территории страны обнаружили обломки боевого дрона. Их нашел местный фермер на своем участке утром в воскресенье в городе Тартумаа неподалеку от Тарту.

По данным властей, это был украинский беспилотник, направленный против объектов в Петербурге. В эстонской полиции считают, что дрон мог отклониться из-за российских систем постановки GPS-помех. Также Mash сообщает, что БПЛА, атаковавшие Петербург и Ленобласть, могли запускать с сухогрузов в Балтийском море.

24 августа, в воскресенье, ВСУ проводили атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Петербургский аэропорт "Пулково" работал в режиме ограничений посадок и взлетов около 20 часов. Были отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем 2 часа – порядка 80, ушли на запасные – 42.

По словам губернатора Александра Дрозденко, падение обломков одного из дронов стало причиной пожара на терминале НОВАТЭК в порту Усть-Луга Ленобласти. Всего было сбито 10 БПЛА.