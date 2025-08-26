В Перми суд заочно вынес приговор посреднику в передаче взятки в особо крупном размере

В Перми суд заочно вынес приговор посреднику в передаче взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Ленинский районный суд Перми заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Судом установлено, что, опасаясь уголовного преследования за ненадлежащее выполнение условий контракта на поставку медицинских изделий и оборудования, заключенного с учреждением здравоохранения г. Перми, представитель коммерческой организации решил передать взятку в размере $50 тыс. сотруднику силового ведомства.

Вознаграждение предназначалось за прекращение проверочных мероприятий в отношении юридического лица. Подсудимый, имея связи в правоохранительных органах, согласился выступить посредником в передаче денежных средств. Однако о противоправных действиях стало известно правоохранителям, и соучастники были задержаны. В ходе рассмотрения уголовного дела мужчина скрылся от суда и был объявлен в розыск.

С учетом позиции государственного обвинения суд заочно приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Соучастник ранее был осужден к длительному сроку лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.