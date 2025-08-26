Сотрудники ЭПК УрФУ заявили о забастовке и просят Паслера о помощи

Рабочие экспериментально-производственного комбината УрФУ обратились к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. В видеообращении, которое на своей странице опубликовал один из сотрудников предприятия Алексей Чопа, он рассказывает, что все началось с закупки более 20 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования. Предприятие должно трудиться над выполнением гособоронзаказа и рабочие обратились к руководству по поводу повышения заработной платы.

Однако на инициативных сотрудников якобы началось давление. Алексей Чопа заявил, что вместе с другим рабочим - Андреем Бабиным - приостанавливают свою работу в соответствии со ст.142 ТК РФ, так как с сентября прошлого года их зарплаты сократились вдвое.

"Наши попытки донести информацию о происходящем до руководства университета ни к чему не привели. Поэтому обращаемся к вам с просьбой взять под свой контроль вышеописанную ситуацию на нашем предприятии. Нам нужны сильные организаторы производства", - заключил Чопа.

Накануне.RU обратилось за комментарием к руководству ЭПК УрФУ, комментарий на момент публикации получен не был.