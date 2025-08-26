В Екатеринбурге прокуратура добилась отмены платы за съемку в дендропарках

В Екатеринбурге отменена плата за съемку в дендропарках. На этом настояла прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что взимание платы за любительскую съемку на мобильные устройства нарушает права людей на свободное и безвозмездное пользование общими землями и влечет ограничение свободного доступа к природным объектам.

"По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, а также принесла протест на положения локального нормативного акта об установлении платы за осуществление фото- и видеосъемки в любительских целях", - отметили в ведомстве.

В итоге положение о взимании платы за фото- и видеосъемку в дендропарках Екатеринбурга в любительских целях исключено.

Ранее в прокуратуре обещали, что заставят дендропарки отказаться от платных съемок и экскурсий для посетителей.