В Иркутской области задержали банду АУЕ*шников

В Иркутской области задержали членов экстремистской организации АУЕ* (запрещена судом на территории РФ). Задержание проводили Росгвардия и полиция.

"Злоумышленники, двое из которых занимали высшие положения в преступной иерархии, пропагандировали в регионе криминальную идеологию, асоциальное поведение и совершение противоправных действий", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Восемь человек одновременно были задержаны в Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и Ольхонском районе. Один из подозреваемых пытался скрыться, его нашли на Кубани и этапировали в Иркутскую область.

"По местам жительства подозреваемых обнаружено и изъято оружие, денежные средства и предметы с символикой деструктивной организации", - добавили в Росгвардии.

*экстремистская организация, запрещена в РФ