Пассажиров рейса Лондон – Пекин авиакомпании Air China размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Запасной борт ожидается около 16.00 по московскому времени (18.00 - мест.). Ранее сообщалось, что запасной борт прибудет в 14.00 по московскому времени.

Напомним, на борту находятся 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. С момента посадки самолета пассажиры оставались на борту воздушного судна. Предварительная причина экстренной посадки – неисправность одного из двигателей. Во время полета экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение.

Диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по ОрВД своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили необходимую информацию экипажу о ближайших запасных аэродромах, способных принять воздушное судно. Специалисты филиала "Аэронавигация Севера Сибири" обеспечили навигационную помощь при следовании по наикратчайшему маршруту на выбранный запасной аэродром Нижневартовск, а также проинформировали экипаж о фактической метеорологической обстановке на аэродроме и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы.