Россиян с мощными электросамокатами могут лишить прав за езду в нетрезвом виде

Россиян, управляющих электросамокатом мощностью более 0,25 кВт в нетрезвом состоянии, могут лишить прав, к такому выводу пришел Верховный суд РФ. До этой инстанции дошел житель Воронежской области Александр Татаринцев. В апреле он катался ночью пьяный по поселку, его остановили сотрудники ГАИ.

Освидетельствование показало, что мужчина и правда был пьян. В итоге суд лишил самокатчика прав на год и десять месяцев, а также оштрафовал на 30 тыс. руб. Татаринцев пытался оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях, дошел до Верховного суда, доказывая, что средство индивидуальной мобильности и транспортное средство – это разные вещи.

Однако Верховный суд с этим не согласился. Электросамокат – в любом случае транспортное средство, но если его мощность превышает 0,25 кВт, то электросамокат приравнивается к мопеду (и все это есть в ПДД). Для управления мопедом нужны водительские права категории М. И, соответственно, если у человека права есть, то за пьяное управление транспортным средством их можно человека лишить, передает "Коммерсант".