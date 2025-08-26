Действия Украины равнозначны нападению на Венгрию и Словакию - МИД Венгрии

Недавние удары Украины по нефтепроводу "Дружба" "равнозначны нападению на Венгрию и Словакию". Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он подчеркивает, что Киев этими военными методами при поддержке властей ЕС хочет заставить Будапешт изменить свою позицию по Украине и ее принятию в ЕС. Но этого не будет.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал, что угрозы Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий.

Перед этим Зеленский прямо заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" на территории России зависят от позиции Венгрии, которая выступает против принятия Украины в ЕС и НАТО и военной поддержки нынешнего режима.

