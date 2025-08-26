Все бюджетные места в медицинских вузах могут стать целевыми

Все высшее медицинское и фармацевтическое образование в России (бюджетные места) может стать целевым. Такое предложение озвучили в Министерстве здравоохранения.

"Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении", - говорится в заявлении Минздрава.

Соответствующие поправки, по данным Минздрава, уже одобрила правительственная комиссия.

При этом для медиков, отучившихся в вузе по целевой квоте, предлагается штрафовать в трехкратном размере за отказ от отработки у работодателя, направившего его учиться, передает ТАСС.

Напомним, российское здравоохранение также готовится перейти на новый формат работы с расширением функций среднего медперсонала (фельдшеры, акушеры). С 1 сентября они получат дополнительные полномочия и смогут заменять квалифицированных специалистов в случае их нехватки.