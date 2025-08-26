Квест по Екатеринбургу стал лауреатом конкурса "Книга года-2025"

Путеводитель-квест по Екатеринбургу стал лауреатом конкурса "Книга года-2025". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Книга "Тайны говорящих домов" выпущена "Атомстройкомплексом" при поддержке мультиформатного издательства Titul. В ней известные здания Екатеринбурга открывают свои секреты и помогают юным читателям пройти квест по городу: часть его проходит на страницах книги, часть – в виртуальном интернет-пространстве, а для выполнения некоторых заданий нужно в буквальном смысле выйти на улицы города.

Читателям предстоит освоить шпионский шифр, найти основателей города в праздничной толпе на Плотинке и даже созвониться по телефону с главой "Атома" – Валерием Михайловичем Ананьевым, чтобы узнать подсказку лично от него. Издание получило премию "Книга года" в номинации "Полиграфический эксперимент".

Награждение состоялось на фестивале "Красная строка". Всего на конкурс было подано более сотни книг. Организатором конкурса выступает библиотечный центр "Екатеринбург".

"Полиграфический эксперимент" – моя любимая номинация. Я все время ищу: как можно расширить понятие книги. У издания "Атомстройкомплекса" столько выходов в мультиформатные пространства – жюри просто залюбовались тем, как она изобретательна, невероятна, и с какой любовью к детям сделана", - отметил член жюри конкурса "Книга года", поэт, главный специалист отдела культурных программ библиотеки им. Белинского Cергей Ивкин.

"Вот уже 30 лет "Атомстройкомплекс" сохраняет городскую историю: реконструирует театры, особняки, строит музеи, обновляет улицы. Мы любим наш город, многое о нем знаем, и очень хотели поделиться своими знаниями с юными екатеринбуржцами, увлечь их идеей созидания и бережного отношения к городскому наследию. Выпуск детской книги о зданиях и улицах Екатеринбурга стал еще одним пунктом обширной программы ранней профессиональной ориентации, которую наш холдинг реализует на протяжении многих лет", - отметила Галина Хабарова, директор по персоналу ГК "Атомстройкомплекс".

Первыми читателями книги стали дети сотрудников холдинга "Атомстройкомплекс", участники творческих фестивалей, конкурсов и образовательных проектов. Партии книг также переданы в партнерские образовательные центры и школы компании, в частности, построенные в рамках государственно-частного партнерства школы №314 и 41.