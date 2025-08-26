В Екатеринбурге не будут вводить ограничения на продажу алкоголя 1 сентября

Власти Екатеринбурга не намерены вводить ограничения на продажу алкогольной продукции 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией.

"Специальные антиалкогольные меры по ограничению продажи спиртного 1 сентября вводить не будут. Желающие отметить День знаний могут это сделать, но с одним условием: детям, даже старшеклассникам, алкоголь все равно не продадут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе горадминистрации Накануне.RU информацию подтвердили.

Ранее появились слухи, что в Свердловской области решили ужесточить ограничения по продаже спиртного. Например, осенью якобы должны были принять решение о запрете продажи в выходные и праздничные дни, а также с 20.00 до 08.00. Однако в департаменте информационной политики региона поспешили заверить, что никаких документов еще не готовится и Средний Урал пока только рассматривает опыт разных регионов в этом вопросе.

Напомним, что в Свердловской области ограничения действуют только во время праздников и в местах наибольшего скопления людей. Как правило, это центральная часть города.