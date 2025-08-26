В Госдуме предложили вернуть в российские школы… письмо и чтение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") предлагает пересмотреть инновации, которые применяются в образовательной системе.

"Ранее по примеру ряда стран в нашу образовательную систему были внедрены различные инновации. Спустя время видим, некоторые из них способствуют процессу обучения, а также более эффективному усваиванию материалов. Вместе с тем, есть и то, что возможно было бы пересмотреть", - пишет председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Но что конкретно он имеет в виду под "возвращением к традиционным методам обучения" – не очень понятно. Он приводит в пример "инновации", от которых отказываются в других странах: в Китае учителям нельзя использовать ИИ для проверки домашних заданий, в США пишут сочинения от руки, в Швеции вводят практику чтения книг и письма, в Японии нельзя выдавать работу нейросетей за свою собственную. Кажется, что от письма и чтения российские школьники и не отказывались.

"Мировой опыт показывает: всё чаще оценка навыков и уровня знаний осуществляется через письменные экзамены, лабораторные работы, устные презентации", - заключает Володин.