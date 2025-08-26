Россия призвала Израиль не допустить ухудшения ситуации в Газе

Россия призвала Израиль принять срочные меры, чтобы не допустить деградации обстановки в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве сообщили, что российская сторона просит израильские власти обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой гуманитарной помощи, включая продовольствие.

Также отмечается, что Москва надеется на согласование в ООН проекта решения по Газе с фокусом на преодоление гуманитарной катастрофы.

Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода. В заявлении, которое публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций, говорится, что более полумиллиона человек в секторе Газа "оказались в ловушке голода".

В июле СМИ писали, что Германия тормозит санкции ЕС в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.