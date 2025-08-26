26 Августа 2025
Общество Свердловская область В России Республика Крым
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге ищут жертв альфонса из Крыма, продававшего чужие авто

В Екатеринбурге полиция ищет жертв предполагаемого альфонса из Крыма. Мужчина подозревается в обмане одиноких женщин.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского управления МВД, 42-летнему крымчанину вменяют хищение автомобилей у нескольких жительниц столицы Урала. Силовикам поступило сразу несколько заявлений. Одна из потерпевших сообщила, что ее знакомый взял у нее автомобиль "Пежо" 2010 года выпуска якобы для ремонта и не вернул. 28-летняя девушка рассказала, что была в близких отношениях с подозреваемым, и поэтому доверила ему авто и документы на него. Однако через пару месяцев он так и не вернул ей машину, а потом и вовсе исчез.

Другая потерпевшая рассказала в полиции почти аналогичную историю, только в ее случае альфонс сам уговорил ее купить "Опель Астра" 2006 года выпуска. После покупки мужчина предложил отремонтировать лобовое стекло, на котором имелась трещина, и забрал машину. После этого он два месяца переносил сроки возврата, а потом и вовсе сообщил, что якобы уехал "в командировку".

Через некоторое время доверчивые свердловчанки узнали, что их "друг" задержан за мошенничество и арестован. Как выяснилось, он сразу же продавал чужие авто. Ущерб в обоих случаях составил порядка 500 тысяч рублей.

Подозреваемый в серии мошенничеств в Екатеринбурге житель Крыма(2025)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Следствие располагает информацией еще как минимум о четырех подобных эпизодах в Екатеринбурге. Силовики задержали фигуранта у него дома в Крыму и поместили под стражу в СИЗО Симферополя. Как оказалось, местные полицейские также искали его за подобные хищения на территории республики, а сам мужчина неоднократно судим за присвоение и растрату, мошенничество и кражу.

Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды и просит возможных пострадавших обращаться в органы внутренних дел по телефону: (343) 356-42-10 или по линии 102 (02).

Ранее сообщалось, что на Урале полиция устанавливает жертв альфонса-игромана, который выманивал деньги у девушек.

Теги: альфонс, машины, мошенничество, Крым, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

