В России трое подростков осуждены за терроризм

В Ставропольском крае, Ивановской и Сахалинской областях трое подростков осуждены за терроризм.

17-летний житель Сахалинской области в марте 2022 – апреле 2024 гг. создал канал в мессенджере, пропагандирующий радикальную идеологию. Потом он научился обращаться со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами ради осуществления террористической деятельности. В апреле 2024 г. подросток в Холмске для проверки полученных теоретических знаний и навыков попытался подорвать самодельное взрывное устройство. Этот поступок пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Помимо этого, несовершеннолетние жители Ивановской области и Ставропольского края добровольно вступили в запрещенные в России международные террористические организации для совершения преступлений, в том числе в общественных местах. Их деятельность также пресекли сотрудники ФСБ. Согласно приговорам судов, подростки наказаны лишением свободы в воспитательной колонии на пять-шесть лет, сообщает СКР.