Сын-хоккеист врио свердловского губернатора будет играть в ВХЛ после возвращения из США

Сын врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера – защитник Денис Паслер-младший – подписал контракт с АКМ.

Как сообщает в своем Telegram-канале инсайдер КХЛ Артур Хайруллин, соглашение с младшим Паслером рассчитано на три года. Другие подробности сделки не раскрываются. На официальном сайте клуба информации о таком игроке пока нет.

АКМ – российская команда по хоккею из Тулы. С 2021 года выступает во Всероссийской хоккейной лиге – втором по силе дивизионе страны после КХЛ.

Ранее сообщалось, что 17-летний хоккеист Денис Паслер-младший вернулся в Екатеринбург из США.

"Профессиональный спорт его личный выбор, которому он целеустремленно следует. Действительно, его наряду с другими молодыми спортсменами пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу", - рассказывал его отец, который участвует в выборах свердловского губернатора.