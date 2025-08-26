Важнейший успех ВС РФ: украинцы теряют Серебрянское лесничество в ЛНР

Украинские боевики пишут о больших проблемах в Серебрянском лесничестве в ЛНР, которое они удерживали с осени 2022 года, после отступления российской армии. Сейчас, буквально в течение нескольких недель, их положение серьезно ухудшилось, и бóльшая часть лесничества уже перешла под контроль российских военных. Причем полное им овладение ВС РФ практически предрешено, а это сильно затруднит удержание Украиной Северска - города на севере ДНР.

Серебрянское лесничество - это территория сплошных лесов в ЛНР к северу от Северского Донца, где река разделяет ДНР и ЛНР. Его площадь около 100 квадратных километров, там нет населенных пунктов, но оно имеет стратегическое значение. Удержание его украинскими боевиками не позволяло ВС РФ существенно продвигаться на этом направлении. Примерно в 5 километрах к югу от Северского Донца расположен Северск - город, который так и не был освобожден российской армией, хотя фронт вплотную приблизился к нему еще в июле 2022 года, после освобождение Лисичанска. Между этими городами лишь 20 километров, но они не преодолены и за три года. Теперь положение вражеской группировки в Северске существенно усложнится.

Как пишет "Военное обозрение", бóльшая часть позиций противника в этом лесном массиве уже перешла под контроль наших войск. ВСУ потеряли контроль фактически над всем крупным укрепрайоном на стыке ДНР и ЛНР. Остатки вооруженных формирований боевиков находятся в западной части лесничества, отступая в сторону Ямполя - города в ДНР между Северском и Красным Лиманом. Часть подразделений отходит в Северск.

"Донбасс сегодня", ссылаясь на разные источники, пишет, что особенно большой прогресс наших войск зафиксирован за последнюю неделю. А это был ключевой узел обороны ВСУ. Наши бойцы вытесняют боевиков, которые вынуждены отходить. Хотя говорить о полном овладении Серебрянским лесничеством пока преждевременно.

Однако на Украине уже признают, что потеря этих территорий - дело ближайшего будущего.

"Оборона Серебрянского лесничества, к сожалению, подходит к своему завершению. Вместе с этим подходит к завершению оборона плацдарма на восточном берегу реки Жеребец. Это существенно ухудшает позиции для ключевых н.п. восточнее Краматорско-Славянской агломерации – Северска и Лимана. Северск уже фактически в полуокружении (охвачен с двух сторон)", – пишет волонтер ВСУ Богдан Мирошников.

Более двух лет фронт на этом участке не двигался. И лишь после смены командования действующих на этом направлении 20-й и 25-й армий появились значимые результаты. Российский обозреватель Юрий Подоляка прямо указывает на это как на причину успехов.

"Все это стало следствием того, что в мае-июне 2025 года с этого направления были убраны командармы 20А и 25А. И как только это было сделано (плюс поменяна схема работы их подчиненных вследствие абсолютно иного подхода к работе), так буквально через месяц-два и пошли у нас здесь те самые результаты, которые нас радуют и от которых у противника форменная истерика", - написал он.