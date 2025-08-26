Авиакомпания Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт

В Росавиации прокомментировали экстренную посадку в Нижневартовске самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China, летевшего из Лондона в Пекин, передает корреспондент Накануне.RU.

На борту находятся 265 человек (ранее была информация о том, что на борту может находиться 311 человек): 15 членов экипажа и 250 пассажиров. Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт. Как ожидается, он прилетит в 14.00 по московскому времени и вылетит в Пекин в 18.00 по московскому времени.

Сообщается, что предварительная причина экстренной посадки – неисправность одного из двигателей. Во время полета экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение.

Диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по ОрВД своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили необходимую информацию экипажу о ближайших запасных аэродромах, способных принять воздушное судно. Специалисты филиала "Аэронавигация Севера Сибири" обеспечили навигационную помощь при следовании по наикратчайшему маршруту на выбранный запасной аэродром Нижневартовск, а также проинформировали экипаж о фактической метеорологической обстановке на аэродроме и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы.

Благодаря профессионализму и слаженной работе Boeing 777-300 произвел благополучную посадку через 60 минут после объявления сигнала PAN на аэродроме Нижневартовск.