Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне СВО - Собянин

Около 90 тыс. москвичей находятся в зоне проведения СВО. Это мобилизованные и контрактники, часть из них – профессиональные военные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва при заключении контрактов делает большие разовые выплаты и ежемесячные доплаты. Помимо этого, конечно, мы оказываем большую помощь Минобороны – это производство беспилотников, бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа. Поддержка ВПК, включая строительство производственных площадей, которые мы передаем под нужды оборонно-промышленного комплекса – это основа для того, чтобы обеспечить необходимым наших ребят с точки зрения вооружения", - рассказал глава города в интервью "Комсомольской правде".