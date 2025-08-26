Показательно? Азербайджанская диаспора призвала снять с Маркова* статус иноагента

Азербайджанская диаспора потребовала от России вычеркнуть политолога Сергея Маркова* из реестра иноагентов, куда он был внесен 22 августа.

В заявлении отмечается, что "доброе отношение к Азербайджану" в России отныне будто бы преследуется, а азербайджанцы являются одним из крупнейших народов России.

Практически все эксперты сходятся на том, что внесение Маркова в список иноагентов связано с недавним скандальным выступлением в Азербайджане, где политолог хвалил азербайджанского президента Ильхама Алиева. В России его многие за это раскритиковали.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет: "Если "азербайджанские партнеры" Маркова хотели его окончательно утопить, то они своего добились. Если спасти - то они клинические идиоты".

Блогер Сергей Колясников считает, что реакция азербайджанских СМИ свидетельствует о том, что статус Маркова как иноагента полностью оправдан.

*признан Минюстом РФ иноагентом