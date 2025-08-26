Бахчевые "Родом из Астрахани" уже собирают и поставляют россиянам

"Астраханские аграрии собрали уже более 120 тысяч тонн бахчевых. В планах на этот сезон – ещё около 140 тысяч", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В частности, на полях крестьянско-фермерского хозяйства в Енотаевском районе региона уже активно идет сбор урожая арбузов. В этом сезоне здесь рассчитывают получить около 350 тонн сладкой ягоды.

Урожай астраханские аграрии поставляют как на местные рынки, так и в крупные федеральные торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Красноярска, Самары, Краснодара и Ставропольского края. Всю продукцию маркируют этикеткой «Родом из Астрахани».

Важно отметить, что крестьянско-фермерские хозяйства региона получают всестороннюю помощь от регионального Минсельхоза. На старте сезона аграрии получали субсидии на технику, далее - на погектарную поддержку. В планах астраханских сельхозпроизводителей – расширение посевных площадей.