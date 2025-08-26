Прокуратура проверит обстоятельства ДТП в Алапаевске, где пострадали подростки 14 и 16 лет

Прокуратура проведет доследственную проверку в связи с ДТП, в котором пострадали подростки 14 и 16 лет. Оба двигались на мотоцикле, а после аварии были госпитализированы.

Авария произошла 25 августа примерно в 16.30. По предварительным данным областной прокуратуры, подростки на мотоцикле "KAYO", двигаясь по ул. Володарского и, проезжая нерегулируемый перекресток, не уступили дорогу и столкнулись с автомобилем "Тойота Королла", двигавшимся по главной дороге.

Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Алапаевскую городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органом полиции по результатам доследственной проверки. При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в прокуратуре.