Зеленский заявил, что хочет оккупации Украины странами НАТО

Зеленский хочет, чтобы страны НАТО ввели свои войска на Украину. Об этом он заявил на встрече с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем.

По его словам, это необходимо. Войска должны быть от больших стран - ведущих участников "коалиции желающих". При этом он признал, что решать по поводу войск не ему. А главной гарантией безопасности является сильная украинская армия. Уменьшать ее нельзя.

Требования Зеленского полностью противоречат и позиции России, и Стамбульским договоренностям 2022 года. Россия категорически против оккупации Украины войсками стран НАТО.

Также Зеленский рассказал, что Украине требуется не менее одного миллиарда долларов от стран-союзников ежемесячно, чтобы продолжать воевать против России. Эти деньги нужны, чтобы закупать вооружение у США.