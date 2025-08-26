Путину предложили денонсировать Конвенцию против пыток и бесчеловечного обращения или наказания

Президенту Владимиру Путину предложено денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Россия входит в неё много лет.

С предложением выступило Правительство России. Постановление подписано его главой Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путину предложено внести в Госдуму документ о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. и протоколов к ней от 4 ноября 1993 г., подписанных от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 г.